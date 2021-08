OnePlus 6 en 6T ontvangen Open Beta 3 van Android 11

OnePlus is achter de schermen bezig met het ontwerpen van Android 11 voor de OnePlus 6 en de OnePlus 6T. De fabrikant heeft nu een nieuwe bèta-versie uitgebracht waar testers mee aan de slag kunnen. Langzaam maar zeker moet de definitieve versie van Android 11 verschijnen voor de twee smartphones.

Open Beta 3 voor 6 en 6T

Kort geleden verscheen Open Beta 2 voor de OnePlus 6 en 6T, nu is het tijd voor Open Beta 3. Dit betekent dat de ontwikkelingen voor de nieuwe Android-versie voor de in 2018 nog steeds in volle gang zijn. Met de nieuwe Open Beta 3 van Android 11 kunnen gebruikers een aantal verbeteringen terugvinden, waardoor de gebruikerservaring verbeterd moet zijn.

De changelog van de update is hieronder geplaatst;

Changelog

System Optimized background process management mechanism to improve battery life Improved the smoothness of YouTube playing videos Improved system stability and fixed known issues

Network Fixed the failed issue of enabling VoWiFi

Work-Life Balance Fixed the issue that the feature doesn’t work when the screen is locked



Wanneer je deel wilt nemen aan het bètaprogramma, kan dat via deze link.

OnePlus 6 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend