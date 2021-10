OnePlus 6 en 6T ontvangen OxygenOS 11.1.1.1 met accu-verbeteringen

De OnePlus 6 en de OnePlus 6T worden allebei bijgewerkt met een nieuwe update. Gebruikers van de twee smartphones zien OxygenOS 11.1.1.1 binnenkomen. Deze update brengt niet alleen een nieuwe beveiligingsupdate; er zijn ook verschillende andere verbeteringen.

OxygenOS 11.1.1.1 voor 6 en 6T

Drie jaar geleden verschenen de OnePlus 6 en de OnePlus 6T op de markt. Ondanks dat we een aantal jaar verder zijn, is de fabrikant de twee toestellen uit 2018 nog niet vergeten. Sterker nog; voor de twee toestellen heeft OnePlus nog wat mogelijkheden gevonden voor het verbeteren van de toestellen, en pakt die punten aan in de update naar OxygenOS 11.1.1.1.

De OnePlus 6 naast de LG G7

Deze update wordt vanaf nu gefaseerd uitgerold en bevat verbeteringen voor de accuduur. Verder belooft OnePlus dat de gevoeligheid van de gyrosensor verbeterd is en dat beveiligingsupdate september 2021 uitgerold wordt. Ook omtrent het systeem en de netwerkconnectiviteit wordt het nodige aangepakt, zo wordt duidelijk uit de changelog. De changelog van de update hebben we hieronder voor je neergezet.

System Optimized the system power consumption to reduce heating Improved the gyro sensor sensitivity Upgrade Android Security Patch to 2021.09 Improved system stability and fixed known issues

Network Optimized network connection stability



