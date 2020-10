OnePlus 6 en 6T krijgen OxygenOS 10.3.6 update met verbeteringen

Er wordt een nieuwe update verspreid voor de OnePlus 6 en de OnePlus 6T. Beide toestellen uit de 6-serie ontvangen de update naar OxygenOS 10.3.6 met onder andere een nieuwere beveiligingsupdate.

OxygenOS 10.3.6 voor 6 en 6T

OnePlus heeft een nieuwe software-update vrijgelaten voor de OnePlus 6 en de OnePlus 6T. De toestellen die in 2018 werden uitgebracht ontvangen met de OxygenOS 10.3.6 een relatief kleine update zonder grote noemenswaardigheden.

In de changelog spreekt de fabrikant over verbeteringen in de systeemstabiliteit en het fixen van bugs. De belangrijkste verbetering van deze update is de komst van een nieuwere security-patch. OxygenOS 10.3.6 brengt namelijk beveiligingsupdate september 2020.

De update wordt gefaseerd uitgerold voor de OnePlus 6 en 6T. Dit betekent dat het even kan duren voordat deze bij iedereen beschikbaar is. Als hij gedownload kan worden, krijg je hier een notificatie van op je toestel.

