OxygenOS 11.0.3.1 voor OnePlus 7 en 7 Pro wordt uitgerold: dit is er nieuw

OnePlus heeft een nieuwe update klaargezet voor de OnePlus 7 en de OnePlus 7 Pro. De update waar het om gaat is de OxygenOS 11.0.3.1 update. We zien een changelog met een reeks nieuwe functies en wat bloatware.

OxygenOS 11.0.3.1 voor 7 en 7 Pro

OnePlus is lekker bezig met het uitrollen van updates. Zo ook voor de OnePlus 7 en de OnePlus 7 Pro. De twee smartphones werden begin augustus al voorzien van een update; nu is het tijd voor een volgende update voor de twee smartphones. Het is de OxygenOS 11.0.3.1 update die onder andere de beveiligingsupdate van augustus 2021. Ook is de stabiliteit van NFC verbeterd.

De fabrikant heeft verder nieuwe functies toegevoegd voor het Ambient Display, waarbij gebruikers ook Bitmoji karakters in kunnen stellen. Er is ook bloatware; de OnePlus Store app is vanaf nu standaard op het toestel te vinden. Deze kan wel gedeïnstalleerd worden. De changelog hebben we hieronder voor je neergezet.

System Optimized the stability of NFC feature Upgraded Android Security Patch to 2021.08

Ambient Display Newly added the screenshot feature for ambient display Newly added Bitmoji clock, co-designed with Snapchat, which will liven up the ambient display with your personal Bitmoji avatar. Your avatar will update throughout the day based on your activity and things happening around you ( Path: Settings – Customization – Clock on ambient display – Bitmoji )

OnePlus Store An intuitive and convenient way to manage your OnePlus account, get easy-to-access support, discover exciting members-only benefits, and shop for OnePlus products. (Please note that it can be uninstalled)



Updates worden bij OnePlus gefaseerd uitgerold. Wanneer deze gedownload kan worden voor je toestel, krijg je hier een melding van op je smartphone.

