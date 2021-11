OnePlus 7 en 7 Pro krijgen OxygenOS 11.0.4.1 update met bugfixes

OnePlus rolt voor de OnePlus 7 en de OnePlus 7 Pro een nieuwe update uit. Het is de OxygenOS 11.0.4.1 update en deze brengt naast een nieuwe beveiligingsupdate, ook een hoop bugfixes.

OxygenOS 11.0.4.1 voor 7 en 7 Pro

De OnePlus 7-serie krijgt een nieuwe update aangeboden. Een lange changelog is het niet, maar het is wel een welkome verbetering voor degenen die last hebben van een bug bij inkomende oproepen. De nieuwe OxygenOS 11.0.4.1 update pakt namelijk het probleem aan dat de interface bij inkomende oproepen niet direct zichtbaar werd. Sommige gebruikers ervaarden hier problemen mee. Daarnaast is er beveiligingsupdate oktober 2021, waarmee de beveiliging weer wat verbeterd wordt.

Changelog

De changelog van de update is als volgt;

System Updated Android Security Patch to 2021.10 Improved system stability

Phone Fixed the issue of delayed display of incoming calls interface



De update wordt gefaseerd uitgerold. Het kan even duren totdat iedereen in Europa de nieuwe update binnen ziet komen.

