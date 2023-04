OnePlus 11 krijgt grote A.09 update vol verbeteringen

OnePlus rolt een nieuwe update voor de OnePlus 11 uit. Het is een flinke update vol verbeteringen, onder andere op het gebied van Android Auto, en ook een nieuwe beveiligingsupdate. Dit alles zien we in de A.09 update.

OnePlus 11: A.09 update

Een nieuwe flinke update wordt uitgerold voor de OnePlus 11. De high-end smartphone van het bedrijf ontvangt een update met versie A.09. Hierbij zien we in de changelog een groot aantal verbeteringen en optimalisaties. Allereerst heeft OnePlus de beveiligingsupdate van maart toegevoegd. Verder belooft het merk een groot aantal verbeteringen. Dit zien we onder andere terug in de verbindingen, zoals WiFi en met het mobiele netwerk. Voor de filmmodus zijn in de camera ook verbeteringen doorgevoerd.

Een probleem waar verschillende bezitters van de OnePlus 11 mee te kampen hadden, had betrekking op Android Auto. Gemeld wordt dat ook dit probleem verholpen wordt met deze update. Verder zijn schoonheidsfoutjes opgelost rondom de snelkoppelingen in de snelle instellingen en belooft de fabrikant optimalisaties in de systeemstabiliteit.

OnePlus rolt de update voor de OnePlus 11 gefaseerd uit. Hierdoor kan het zijn dat je nog even moet wachten totdat de update beschikbaar is. Als deze gedownload kan worden, krijg je hier een melding van op je toestel.