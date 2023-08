Samsung Galaxy A52s krijgt augustus-update; OnePlus 11 met juli-patch

Een nieuwe update wordt uitgerold naar toestellen van Samsung en OnePlus. In beide gevallen, zowel bij de Galaxy A52s als bij de OnePlus 11 gaat het om een nieuwe beveiligingsupdate. De details zetten we op een rijtje.

Updates voor Galaxy A52s en OnePlus 11

Er staan weer een paar updates klaar voor verschillende Android-devices. Waaronder voor de Samsung Galaxy A52s. De smartphone wordt vanaf nu bijgewerkt met de beveiligingsupdate van augustus, zo laat Raymond aan DroidApp weten. Het toestel krijgt enkel de nieuwe security-patch en bevat dus verder geen nieuwe functies of mogelijkheden.

Een update staat ook klaar voor de OnePlus 11. De smartphone van het merk krijgt de beveiligingsupdate van juli aangeboden. In de changelog zien we verder dat er gewerkt is aan de verbetering van de systeemstabiliteit. Tot slot belooft OnePlus dat de stabiliteit van netwerkverbindingen verbeterd zijn met de update.

Wanneer je de update kunt downloaden, krijg je hier een melding van op je toestel.

