Xiaomi komt met nieuwe Mi Smart Band 6 en Mi Smart Projector 2 Pro

Naast de vier nieuwe toestellen die we mochten verwelkomen voor de Mi 11-serie, heeft de fabrikant nog meer nieuws te melden. We zien een nieuwe smarttracker, de Mi Smart Band 6 en de Mi Smart Projector 2 Pro.

Mi Smart Band 6

Als opvolger van de Xiaomi Mi Band 5 maken we nu kennis met de Mi Smart Band 6. Het apparaatje heeft dus een iets andere naam gekregen, waarbij de term ‘Smart’ is toegevoegd. De nieuwe activity-tracker werd samen met nieuwe toestellen voor de Mi 11-serie aangekondigd door Xiaomi.

De Xiaomi Mi Smart Band 6 is voorzien van een 1,56 inch AMOLED-scherm met een vergelijkbare formfactor als voorgaande modellen. Wel biedt het volgens Xiaomi 50 procent meer schermruimte en is het scherper, dankzij een pixeldichtheid van 326 ppi. Zes veelvoorkomende fitnessactiviteiten kunnen automatisch gedetecteerd worden en inmiddels biedt de Smart Band 6 voor de selectie 30 verschillende sporten. Er zijn ook verschillende gezondheidsfuncties, zoals een SpO2-meting, hartslagmonitor en verbeterde slaaptracking. Er is keuze uit meer dan 60 wijzerplaten.

De accu van de Xiaomi Mi Smart Band 6 heeft een capaciteit van 125 mAh. Daarbij kan de Mi Wear app en Mi Fit app gebruikt worden, werkt het met iOS 10 en Android 5 Lollipop en hoger, en je hebt keuze uit verschillende kleuren bandjes. De activity-tracker komt naar Nederland voor 44,99 euro.

Mi Smart Projector 2 Pro

Met de Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro kun je een bioscoopervaring naar je eigen huis halen. Deze draait op Android TV en biedt ondersteuning voor Chromecast en Google Assistent. De beeldkwaliteit heeft een resolutie van 1920 x 1080 pixels en heeft een helderheid van 1300 ANSI lumen. De 10W speakers met DTS-HD en Dolby Audio moet zorgen voor de betere geluidskwaliteit. De projector komt beschikbaar voor een bedrag van 999 euro.