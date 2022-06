Xiaomi Band 7: Europese prijzen lekken uit

Het lijkt erop dat Xiaomi de eerder aangekondigde Xiaomi Band 7 wereldwijd uit wil brengen. De prijzen voor de Europese markt zijn nu opgedoken, waardoor we wat meer informatie krijgen.

Xiaomi Band 7 prijzen uitgelekt

In mei toonde Xiaomi haar nieuwe Xiaomi Band 7, een activity tracker vol mogelijkheden. We zagen de meeste voorgaande modellen ook in Europa, en ook het nieuwste model zal in Europa uitgebracht worden. Een bron deelt op social media verschillende foto’s en informatie. Daaruit komt onder andere naar voren dat het horloge overweg kan met Google Fit, Strava en Apple Health. Er lijkt hierin echter wel onderscheid gemaakt te worden in versies; en is het niet helemaal duidelijk welke versie globaal aangekondigd gaat worden.

De bron deelt ook de prijzen voor de Europese markt. Het merk zal de activity tracker een prijs meegeven van tussen de 50 en 60 euro, waarbij we vermoeden dat de prijs uit zal komen voor 59 euro. Onbekend is welke functies er van de Chinese versie aanwezig zijn op de Europese versie. Denk aan de ondersteuning voor mobiel betalen bijvoorbeeld. Wanneer we meer weten, houden we je natuurlijk op de hoogte.