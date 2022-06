Xiaomi 12 Ultra: nieuwe renders tonen wederom enorme Leica-camera

De 12-serie van Xiaomi wordt binnenkort uitgebreid met de Xiaomi 12 Ultra. De telefoon is wederom te zien in renders, waarbij onder andere direct de cameramodule in het oog springt.

Xiaomi 12 Ultra: renders

Opnieuw zien we meer van de Xiaomi 12 Ultra. Het gaat om renders die gedeeld worden door OnLeaks. De beelden die nu te zien zijn, komen overeen met de eerder verschenen beelden van het grote, nieuwe toestel. Nadat vorige maand bekend werd dat Xiaomi en Leica samen gingen werken, gingen de verdere geruchten over de nieuwe toestellen verder.

Direct valt de gigantische cameramodule op van de Xiaomi 12 Ultra. Hier duikt ook het Leica-logo op, wat doet vermoeden dat voor dit toestel door de twee fabrikanten samengewerkt wordt. Welke verbeteringen dat met zich meebrengt, dat is nu nog niet duidelijk. Hoewel de module enorm is, lijkt het aantal camera’s aan de achterkant nog steeds uit te komen op vier. Volgens de bron is er een 50MP hoofdcamera, 48MP groothoek- en telelens en er is nog een extra lens. Voorop zit een 20MP front-camera.

De Xiaomi 12 Ultra krijgt naar verwachting verder een 6,6 inch AMOLED-display met gebogen schermranden, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 chipset en natuurlijk Android 12. Het toestel wordt in de komende weken verwacht.