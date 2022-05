Xiaomi 12S met Leica-branding duikt op

Xiaomi en Leica maakten afgelopen week hun samenwerking bekend. In juli zullen we de eerste Xiaomi-smartphone gaan zien die samen met Leica is ontwikkeld. Is dat deze opgedoken Xiaomi 12S?

Xiaomi 12S in beeld

Een foto is verschenen van de nieuwe Xiaomi 12S. Het toestel toont een vergelijkbaar ontwerp als andere toestellen van de Chinese fabrikant, maar een bepaald iets valt op. In de cameramodule is namelijk de naam ‘Leica’ te vinden. In de afgelopen week werd bekend dat Leica en Xiaomi gaan samenwerken op het gebied van smartphonefotografie. Dit tot teleurstelling van Huawei dat hiermee een partner is kwijtgeraakt.

Naast de Xiaomi 12, 12 Pro en de 12X zal dus binnenkort de Xiaomi 12S aangekondigd worden, zo is de verwachting. Volgens Xiaomi kunnen we in juli de eerste samenwerking tussen Xiaomi en Leica gaan zien, waarbij het gaat om een nieuwe smartphone. Er gaan daarin ook geruchten rond dat Xiaomi een Xiaomi 12S Pro uit wil brengen, en een 12 Ultra. Het is niet duidelijk of die modellen ook de Leica-branding krijgen.

