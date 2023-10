Google verkocht sinds 2016 bijna 40 miljoen Pixel-telefoons

Er zijn cijfers verschenen over de verkoop van Pixel-toestellen. Google zou in 2022 zo’n 10 miljoen Pixel-telefoons hebben verkocht. De groei van de populariteit gaat gestaag.

Pixel verkopen

Google Pixel is nog steeds een kleine speler op de smartphonemarkt, maar Google blijft meebewegen. Volgens IDC VP Francisco Jeronimo heeft Google tussen 2016 en 2023 37,9 miljoen telefoons verzonden. Jeronimo merkt op dat de omzet de afgelopen jaren met “dubbele cijfers” groeit.

Hoewel dat niet bepaald een enorm aantal is, stijgt het gestaag. In 2018 wees Jeronimo erop dat Google zijn verzendingen van Pixels in het eerste jaar van de lijn had verdubbeld, tot een totaal van net geen vier miljoen stuks. In 2019 had Google de zaken opgepakt en alleen al in dat jaar 7,2 miljoen eenheden verplaatst.

Vorig jaar naderde Google de mijlpaal van 30 miljoen, met 27,6 miljoen verkochte exemplaren vlak voor de lancering van Pixel 7. Dit betekent met name dat Google in de afgelopen twaalf maanden ongeveer 10 miljoen Pixel-telefoons heeft verzonden. Dat is potentieel het beste jaar voor Pixel tot nu toe.

Dat cijfer komt niet als een enorme verrassing, aangezien Google het afgelopen jaar actief aan populariteit heeft gewonnen in de VS en Japan. Eerder dit jaar bleek uit een Q2-rapport dat Google Pixel terrein won, terwijl alle andere Android-spelers achteruitgingen. In juli werd onthuld dat Japan nu Google’s grootste markt voor Pixel-telefoons is, en een later rapport liet zien hoe Pixel actief marktaandeel afpakt van de iPhone in Japan. Google was ook het enige smartphonemerk dat zijn leveringen in Noord-Amerika jaar na jaar niet zag krimpen. Daarnaast zijn de Pixels sinds vorig jaar in meer markten beschikbaar en is de nieuwe Pixel 8-serie ook in België verkrijgbaar.

