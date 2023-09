Samsung: foldables verkopen beter dan Note-serie

Opmerkelijk nieuws van Samsung, over de verkoopcijfers van de foldables. Deze verkopen namelijk beter dan de Galaxy Note-modellen die in de afgelopen jaren zijn verschenen. Het gaat hierbij wel over Europa, niet wereldwijd.

Vouwbare Samsung’s verkopen goed

Zonder specifieke cijfers te delen, deelt Samsung wel ander nieuws. De vouwbare smartphones van de fabrikant verkopen als warme broodjes. Samsung in een bericht weten dat de smartphones uit de Galaxy Z-serie in Europa beter verkopen op jaarbasis dan de Galaxy Note-toestellen. Samsung brengt al enige tijd geen Galaxy Note-modellen meer uit; in plaats daarvan kun je in de S-serie kiezen voor het Ultra-model.

Samsung heeft zich het doel gesteld dat vouwbare smartphones de verkopen van de Note-serie overtreffen. Hoewel het goed op weg is in Europa, is dit nog niet wereldwijd het geval. Voor de Galaxy Z Flip 5 kiezen consumenten het vaakst voor de kleuren Graphite en Mint. Bij de Z Fold 5 zijn dit de kleuren Phantom Black en Icy Blue.

Sinds 2019 brengt de Koreaanse fabrikant vouwbare toestellen uit. Hierbij was de Galaxy Fold het eerste toestel. Onlangs werd de vijfde generatie aangekondigd, waarbij we sinds een aantal jaar ook de Flip-modellen hebben. Op DroidApp hebben we recent de uitgebreide Galaxy Z Flip 5 review gepubliceerd.