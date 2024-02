Samsung Galaxy A35 laat zich zien in eerste live foto

Een eerste foto van de Samsung Galaxy A35 is online gekomen. De nieuwe smartphone verwachten we samen met de Galaxy A55 in de komende weken, maar nu zien we de smartphone in levende lijve alvast. Wat heeft het nieuwe toestel te bieden?

Samsung Galaxy A35 in eerste live foto

De Samsung Galaxy A-serie weet een grote groep gebruikers te trekken. Ieder jaar verschijnen nieuwe toestellen, en dat zal ook dit jaar gebeuren. Nu komt de Samsung Galaxy A35 in het nieuws. Eerder kwamen renders van het nieuwe toestel al online. Nu is het een foto die we te zien krijgen. De foto is afkomstig van de Korea Radio Research Agency, waarbij we de achterkant zien van het toestel.

We zien een bekende opstelling van de camera’s, die onder elkaar geplaatst zijn, met rechts daarvan een LED-flitser. Ook lijkt het toestel het nieuwe toetsen-eiland te krijgen, welke vermoedelijk de nieuwe standaard gaat zijn voor de A-serie in 2024. Deze kennen we bijvoorbeeld ook al van de Galaxy A15. Deze nieuwe budget-smartphone is vanaf nu verkrijgbaar in Nederland.

De nieuwe Samsung Galaxy A35 krijgt vermoedelijk een 6,6 inch Full-HD+ beeldscherm met een 13 megapixel front-camera. De achterzijde wordt gevuld met drie camera’s met een 50 megapixel hoofdlens. Verder wordt gesproken over een 5000 mAh accu met 25W opladen. De Galaxy A35 zal de huidige Galaxy A34 opvolgen. In onze Galaxy A34 review waren we erg positief over de telefoon.

Samsung Galaxy A34 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 265,00 euro