Samsung Galaxy S24 Ultra kampt met problemen in kleurweergave, fix onderweg

Samsung heeft onlangs de Samsung Galaxy S24 Ultra uitgebracht, net als de andere modellen in de S24-serie. Met verschillende toestellen van de Galaxy S24 Ultra ervaren gebruikers problemen met het beeldscherm. Het gaat dan specifiek om de kleurweergave, die bij meerdere toestellen niet juist is. Samsung werkt aan een oplossing.

Onjuiste kleurweergave bij Galaxy S24 Ultra

Samsung weet goed te scoren met de nieuwe Galaxy S24-toestellen. Eerder zette DroidApp de beste Galaxy S24 aanbiedingen al op een rij. Toch is niet alles rozengeur en maneschijn bij het nieuwe toestel. Specifiek de Galaxy S24 Ultra zorgt bij gebruikers voor problemen. Het gaat hierbij om het levendige kleurprofiel, die ook wel vivid wordt genoemd. Deze zou te vaak juist dof zijn en verre van kleurrijk zijn. Zeker niet als het vergeleken wordt met eerdere Galaxy S-modellen.

Volgens Samsung wordt nu gewerkt aan een oplossing. Het gaat niet om een probleem in de hardware, zoals het scherm, maar een softwarematige bug. Dit betekent dat een update verbetering moet brengen hierin. Via een klantenservice-chat laat Samsung weten dat het bedrijf bekend is met het probleem, en werkt aan een oplossing.

Wanneer de oplossing aangeboden wordt door Samsung is nog niet bekend. Op dit moment is de update in ontwikkeling voor het toestel.

Samsung Galaxy S24 Ultra Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1449,00 euro

Samsung Galaxy S24 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 898,00 euro