Hoe robuust is de Samsung Galaxy S24 Ultra? (video)

In een nieuwe video zien we de robuustheid van de Galaxy S24 Ultra. Er wordt gekeken hoe goed het scherm tegen onheil van buitenaf kan, zoals zand. Daarbij wordt ook gekeken of de smartphone een valtest kan overleven.

Galaxy S24 Ultra in robuustheid-test

De Samsung Galaxy S24 Ultra heeft recentelijk de val- en krastestprocedure van PBKreviews ondergaan, een kanaal op YouTube. Tijdens de test werd de telefoon vanaf heuphoogte op verschillende oppervlakken, waaronder de voorkant, zijkanten en achterkant, laten vallen. Na de eerste val vertoonde het frame enkele kleine krasjes, en er was een klein barstje in het scherm in de rechterbovenhoek. De achterkant daarentegen bleef onbeschadigd na de val.

Opmerkelijk is dat het nieuwe titanium frame ook succesvol een confrontatie met een boormachine heeft doorstaan. Daarnaast onderging het 6,8-inch Dynamic AMOLED 2X-display en het Gorilla Glass Armor zonder enige vlekken of krassen de test met een mix van stof en grind. De video kun je hieronder bekijken.



