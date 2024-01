Samsung Galaxy S24 kleurt je zwart-wit foto in met AI

De Samsung Galaxy S24-serie zit boordevol mogelijkheden en opties. De smartphoneserie wordt ook voorzien van een functie die zwart-wit foto’s om kan zetten in een kleurenfoto. Deze optie is nu te zien in een video.

Galaxy S24 kleurt je foto’s in

Kunstmatige intelligentie, ofwel AI, biedt een hoop opties en mogelijkheden. Onder de noemer Galaxy AI zijn die toegevoegd aan de Samsung Galaxy S24-serie. Een aantal hebben we in het aankondigingsartikel al uitgelicht, maar stiekem schijnen er nog een paar extra opties aanwezig te zijn in de AI-functionaliteit. Zo is de Galaxy S24-serie in staat om een zwart-wit foto in te kleuren. De functie werkt lokaal en is direct al beschikbaar bij de toestellen in de S24-serie.

Omdat er gebruik gemaakt wordt van AI, kan het zijn dat het hier en daar nog wat fout gaat. Ook kan de intensiteit van de kleuren nog niet realistisch eruit zien.

One of the small functions of Galaxy S24: Coloring black white photos. pic.twitter.com/UXmXQc2VjI — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) January 29, 2024

Samsung Galaxy S24 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 898,00 euro

Samsung Galaxy S24+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1269,00 euro