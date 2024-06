Samsung stopt met uitrol grote updates voor Galaxy A52

Het is over en uit met de grote updates voor de Samsung Galaxy A52. De smartphone zal niet langer meer updates ontvangen. Toch is er niet direct reden tot zorg.

Geen grote updates voor de Galaxy A52

Het updateschema van Samsung is bijgewerkt met nieuwe informatie. De wijzigingen die nu gelden, hebben betrekking op de Samsung Galaxy A52. Hoewel sommige toestellen van de fabrikant inmiddels gerust zeven jaar bijgehouden worden met updates, is dat nog niet het geval bij de A52. Daar gaan nu wijzigingen voor gelden.

De Samsung Galaxy A52 krijgt niet langer meer grote updates. Hiermee gaat het dan om Android- en One UI updates. Dit betekent dat de telefoon voortaan blijft draaien op Android 14, samen met One UI 6.1. Beveiligingsupdates zullen in de komende tijd nog wel gewoon uitgerold worden voor de smartphone, maar grote nieuwe functies hoeven we niet meer te verwachten. De Samsung Galaxy A52 debuteerde in 2021 en kwam toen met Android 11 op de markt.

Doordat beveiligingsupdates nog steeds uitgerold worden, is er geen grote reden tot zorg. De telefoon zal de komende tijd nog prima bruikbaar en veilig zijn.