Samsung komt met speciale vertaalmodus voor Z Flip 6 en Fold 6

De twee nieuwe foldables van Samsung worden volgende week aangekondigd. Nu komen we meer te weten over de speciale vertaalfunctie die op de Galaxy Z Fold 6 en Galaxy Z Flip 6 te vinden zullen zijn.

Vertaalmodus op foldables

Samsung heeft de laatste tijd flink de nadruk gelegd op vertaling binnen zijn Galaxy AI-aanbod. Naar verwachting zal het bedrijf met de aankomende Galaxy Z Fold 6 en Flip 6 een nieuwe vertaaloptie introduceren die beide displays van deze toestellen benut. Dit idee lijkt geïnspireerd door een functie die Google eerder introduceerde op de Pixel Fold.

We kennen het van Google

Vorig jaar bracht Google een innovatieve Translate-functie uit, genaamd “Interpreter Mode”, op de Pixel Fold. Deze modus stelt gebruikers in staat om tekst en spraak te vertalen via het hoofdscherm, terwijl de vertaling op het buitenste scherm wordt weergegeven. Hierdoor kunnen gebruikers moeiteloos een tweerichtingsgesprek voeren zonder de telefoon te hoeven draaien. Nu kunnen we deze functie ook verwachten bij toestellen van Samsung.

In gelekte marketingmaterialen, gedeeld door Evleaks, wordt een update van Samsungs vertaalmodus getoond. Deze functie debuteerde oorspronkelijk op de Galaxy S24-serie, maar zal nu verbeterd worden voor de Galaxy Z Fold 6 en Flip 6. Met de update zullen de tweerichtingsgesprekken zowel op het binnen- als buitenscherm van deze nieuwe toestellen verschijnen, waardoor vertalingen direct aan de andere gesprekspartner worden getoond.

Samsung legt in de gelekte beelden de functie uit als volgt;

“Bent u op reis en wilt u met de lokale bevolking praten? Of u nu uzelf wilt uiten, naar een internationale conferentie in een vreemde taal wilt luisteren of uw gids wilt begrijpen: de vertaalfunctie vertaalt in realtime.”

Het is echter belangrijk om op te merken dat deze functie alleen werkt in de Flex-modus. Dit is een verschil met de Pixel Fold, waar het apparaat alleen hoeft te worden uitgevouwen om de functie te gebruiken.

De officiële lancering van de Galaxy Z Fold 6 en Flip 6 staat gepland op 10 juli.