Samsung Galaxy Z Flip 6 uitgelekt in persfoto’s: dit zijn de specificaties

Opnieuw is er nieuws over de nieuwe Samsung Galaxy Z Flip 6. De smartphonefabrikant komt binnenkort met het nieuwe toestel. Vandaag zien we de specificaties nog eens goed voorbijkomen en zien we de telefoon op marketingfoto’s.

Galaxy Z Flip 6 op marketingfoto’s

Marketingfoto’s van de Samsung Galaxy Z Flip 6 geven ons nog eens een goed beeld. We hebben al het nodige gehoord over de telefoon en vandaag is dat niet anders. De smartphone zal net als de Galaxy Z Fold 6 op 10 juli aangekondigd worden. De fabrikant heeft op deze dag de grote Galaxy Unpacked aankondiging gepland staan, waardoor we het nodige kunnen verwachten aan nieuws. Van de week verschenen al andere persfoto’s van het toestel.

Nu komen we dus meer te weten over de Samsung Galaxy Z Flip 6. Deze smartphone zal voorzien worden van een Snapdragon 8 Gen 3 chipset en 12GB RAM-geheugen. Hierbij heb je de keuze uit 256GB of 512GB aan interne opslagruimte. De accucapaciteit komt uit op 4000 mAh, waarbij er gesproken wordt over 25W laden. Al is er ook een mogelijkheid dat Samsung de telefoon voorziet van 35W.

Het formaat van de Samsung Galaxy Z Flip 6 komt uit op 165,0 x 71,7 x 7,4 millimeter. Er is een 10 megapixel front-camera, en een 50MP + 12MP groothoek dual-camera achterop. Opengeklapt verschijnt het 6,7 inch 120Hz beeldscherm; een AMOLED-paneel met Full-HD+ resolutie. Op 10 juli zullen we alle details te weten komen.