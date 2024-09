‘Nieuwe budgetsmartphones van Samsung krijgen 6 jaar updates’

Opmerkelijk nieuws over de nieuwe instapmodellen van Samsung. De nieuwe Galaxy A16 zou volgens de laatste berichten voorzien gaan worden van een riant updatebeleid. Er wordt gesproken over een periode van zes jaar waarin updates verschijnen voor het model.

Zes jaar updates voor goedkope smartphones

Informatie over Samsung’s aanstaande budgetsmartphone zijn opgedoken op het web. Al eerder schreven we over de Samsung Galaxy A16, maar interessant nieuws is er nu over het updatebeleid. Uit uitgelekte slides is nu te zien dat er maar liefst zes jaar lang updates uitgerold zullen worden voor het toestel. Bij het voorgaande model, de huidige Galaxy A15, belooft het merk vier Android OS-updates en vijf jaar beveiligingsupdates. Ook duurdere A-serie toestellen zoals de Galaxy A35 en Galaxy A55 krijgen vijf jaar updates en vier OS-updates.

In de slides wordt voor beide soorten updates gesproken over een periode van zes jaar. Dit betekent dat je niet alleen voor een periode van zes jaar beveiligingsupdates kunt verwachten, maar ook zes Android-updates. We verwachten dat de smartphone binnenkort aangekondigd wordt, en dan draait op Android 14, wat betekent dat het toestel tot en met 2030 bijgehouden wordt, tot en met Android 20.

Samsung zal de Galaxy A16 verder voorzien van een eigen Exynos 1330 chipset. Anders dan de MediaTek die nu gebruikt wordt. Ook stijgt de beeldschermgrootte van 6,5 inch naar 6,7 inch. De Galaxy A16 krijgt verder vermoedelijk een 90Hz verversingssnelheid en IP54 certificering, maar lijkt het zonder de 3,5 millimeter aansluiting voor een headset te moeten doen. De aankondiging verwachten we eerder voor andere werelddelen, later ook voor Nederland.

De wijziging voor de Galaxy A16 lijkt verder te vermoeden dat het updatebeleid voor de andere toekomstige Galaxy A-modellen uitgebreid wordt naar zes jaar. Samsung zelf heeft nog geen details gegeven.