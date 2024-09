Samsung Galaxy A16 uitgelekt in persfoto’s

Duidelijke afbeeldingen zijn online verschenen van een nieuwe instapper van Samsung. De Samsung Galaxy A16 laat van zich horen, en we verwachten deze telefoon in de komende maanden. Duidelijk is dat de ontwerpafdeling het niet heel druk had.

Samsung Galaxy A16 duikt op

De Samsung Galaxy A16 is opgedoken op het wereldwijde web. De collega’s van Android Headlines zijn gestuit op foto’s van de nieuwe telefoon. We verwachten dat Samsung de smartphone klaarstoomt voor de nieuwe A-serie in 2025, welke naar verwachting verder zal bestaan uit de Galaxy A36 en de Galaxy A56. Veel inspiratie had de ontwerpafdeling van Samsung niet, want het toestel heeft veel weg van de huidige Galaxy A15.

Ook deze generatie smartphones zal weer het zogenaamde Key Island hebben; een wat uitstekend eiland met daarop de toetsen van de telefoon. In één van de toetsen, de power-button zien we de vingerafdrukscanner geïntegreerd zitten. Samsung zal de Galaxy A16 voorzien van drie lenzen. Volgens geruchten gaat het om een 50 megapixel hoofdcamera, bijgestaan door een groothoeklens van 5 megapixel en een 2MP extra camera. Hiermee is de camera gelijk aan de huidige Galaxy A15.

Van de Samsung Galaxy A16 wordt zowel een 4G- als een 5G-versie verwacht. We verwachten een prijs van rond de 200-220 euro.