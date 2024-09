Samsung Galaxy S24 FE uitgelekt: dit zijn de kleuren

We verwachten binnenkort een nieuwe smartphone in de Galaxy S-serie. De Samsung Galaxy S24 FE gaat al een tijdje rond in het geruchtencircuit. Vandaag is dat niet anders. De kleuren van het nieuwe toestel zijn nu opgedoken.

Kleuren van de Galaxy S24 FE

De huidige Samsung Galaxy S23 FE werd vorige jaar oktober aangekondigd. Een opvolger lijkt aanstaande te zijn, want de Galaxy S24 FE komt al regelmatig langs in het nieuws. Een introductiedatum is door het merk nog niet gedeeld, maar het lijkt erop dat de Samsung Galaxy S24 FE er in de komende weken aan zit te komen. Opnieuw is er nu nieuws opgedoken over de smartphone. We krijgen de kleuren te zien waarin het toestel uitgebracht zal worden.

De Samsung Galaxy S24 FE komt beschikbaar in de kleuren zwart, grijs, lichtblauw, lichtgroen en geel. Dit werd eerder al duidelijk, nu zien we officiële persfoto’s van het toestel in de kleur zwart (grafiet), blauw, groen en geel. De grijze kleur ontbreekt in deze reeks. Zoals we van Samsung gewend zijn, is de kans zeker aanwezig dat Samsung enkele kleuren alleen zelf aanbiedt via haar eigen webwinkel.

Als we afgaan op eerdere berichten zou Samsung van plan zijn om dezelfde camera uit de Galaxy S23 FE te gebruiken.