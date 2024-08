‘Samsung Galaxy S24 FE komt in oktober en krijgt groter scherm’

Er is nieuws over een nieuwe Fan Edition-smartphone van Samsung. De fabrikant komt in het nieuws met de Samsung Galaxy S24 FE. Deze nieuwe telefoon zullen we over twee maanden gaan zien, zo melden de geruchten.

Galaxy S24 FE komt eraan

In oktober moet een nieuwe smartphone van Samsung verschijnen. De Zuid-Koreaanse fabrikant zou naar verluidt met de Samsung Galaxy S24 FE komen. Deze nieuwe telefoon moet een vergelijkbaar ontwerp krijgen als dat van het huidige model, de Galaxy S23 FE. Die telefoon hebben we onlangs besproken in de Galaxy S23 FE review. Dat toestel verscheen met een 6,4 inch beeldscherm.

Het nieuwe model, de Samsung Galaxy S24 FE, krijgt een wat groter scherm, zo meldt Android Headlines. Deze zou uitkomen op 6,7 inch. Deze krijgt een maximale schermhelderheid van 1900 nits en een 120Hz verversingssnelheid.

De Galaxy S23 FE

We kunnen vier camera’s verwachten op de smartphone. Samsung levert de Galaxy S24 FE met een 50 megapixel hoofdcamera, 12 megapixel groothoeklens en een zoomlens van 8 megapixel. De selfielens zou uitkomen op 10 megapixel. Samsung zou de smartphone van een speciale AI Zoom-functie willen voorzien om zo nog meer uit ingezoomde foto’s te kunnen halen.

Het plan zou zijn dat de Samsung Galaxy S24 FE uitgebracht wordt in vijf kleuren; zwart, grafiet, groen, blauw en geel. Niet alleen het scherm zal groter worden; de accucapaciteit is ook iets ruimer. Deze gaat van 4500 mAh naar 4565 mAh. Tevens krijgen we de Galaxy AI-functies. Een prijs is nog niet duidelijk.