Samsung maakt beveiligingsupdate augustus nog beter: 14 eigen patches

Samsung heeft de details vrijgegeven over welke verbeteringen het zelf brengt met de beveiligingsupdate van augustus. Van de week werd de update al door Google vrijgegeven.

Samsung over augustus-update

Vanuit Google wordt beveiligingsupdate augustus al verspreid voor de Pixel-toestellen. Inmiddels is ook Samsung bezig met het updaten van de Galaxy S24-serie, en in de komende weken zullen meer toestellen volgen. Google maakte eerder al bekend dat met deze update tientallen kwetsbaarheden worden aangepakt in het Android besturingssysteem.

Samsung heeft bekend gemaakt dat het zelf ook nog 14 patches toevoegt aan de update van augustus. Dit zijn voor Samsung-toestellen specifieke patches en bijvoorbeeld kwetsbaarheden in de software of hardware van Samsung aanpakken. Er is één kritiek lek gevonden die de systeemrechten omzeilt bij het invoeren van een code. Echter was wel actie nodig van de gebruiker om deze te omzeilen.

Verder zien we wat fixes in de toegangscontrole, de rechten in de telefoon-app, een toegangscontrole in combinatie met de Galaxy Watch en nog enkele andere zaken.

Krijg jij de update van augustus binnen op je smartphone of tablet? Dan horen we het graag van je.

