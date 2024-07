‘Samsung Galaxy S24 FE komt in vijf kleuren op de markt’

Een nieuwe telefoon is onderweg van Samsung. De nieuwste geruchten hebben het over de Samsung Galaxy S24 FE. De nieuwe smartphone van het merk komt naar het schijnt in vijf kleuren.

Galaxy S24 FE wordt kleurrijk toestel

Geruchten duiken op over de nieuwe Samsung Galaxy S24 FE. De nieuwe Fan Edition-smartphone zal de huidige Galaxy S23 FE opvolgen. Naar verwachting komt het toestel later dit jaar. De smartphonefabrikant komt nu dus met het nieuwe toestel in het nieuws. Het gaat over de kleuren van het toestel.

Volgens Ross Young, een leaker op het sociale netwerk X, brengt Samsung de Galaxy S24 FE uit in vijf kleuren. Zoals bij de meeste toestellen zal de meeste focus komen te liggen op de zwarte kleur. Verder brengt Samsung het toestel uit in het geel, grijs, lichtblauw en lichtgroen. Foto’s van het toestel en de bijbehorende kleuren zijn nog niet uitgelekt. Het is goed mogelijk dat de lichtgroene kleur van de S24 FE lijkt op die van de S23 FE, zoals hierboven te zien is. Die telefoon hadden we uitgebreid in de test in onze Galaxy S23 FE review.

We verwachten de Galaxy S24 FE pas later dit jaar en niet tijdens de aankomende aankondiging op 10 juli.