Motorola Edge 20 is eerste smartphone met juni-patch

Deze keer heeft niet Samsung maar Motorola een primeurtje te pakken. De Motorola Edge 20 is de eerste smartphone die de security-patch van juni aangeboden krijgt.

Motorola Edge 20: juni-update

Motorola heeft het startschot gegeven voor het uitrollen van een nieuwe beveiligingsupdate. En dit is niet zomaar een update, het is de beveiligingsupdate van juni. Deze update is vanaf nu beschikbaar voor de Motorola Edge 20, zo laat Richard ons weten. Opvallend, aangezien normaal Samsung met de eer er vandoor gaat. Doorgaans komt de nieuwste security-patch namelijk daarvoor als eerst beschikbaar.

Terug naar Motorola. De update brengt nog altijd niet Android 13, en wanneer die update komt is nog altijd niet bekend. De software-update heeft een grootte van ruim 26MB en brengt zover bekend verder geen nieuwe functies of veranderingen. Enkel dus de security-patch waar Motorola mogelijk zelf nog wat optimalisaties en fixes aan toe heeft gevoegd.

De update wordt vanaf nu uitgerold voor de Motorola Edge 20. Als je deze update kunt downloaden, krijg je hiervan een melding op je smartphone.