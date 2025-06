Fairphone 6 specificaties verschijnen op het internet: vrijwel alles bekend

Al eerder kwam de Fairphone 6 voorbij in het nieuws, dat is nu niet anders. Dankzij een betrouwbare Duitse bron krijgen we nog meer details over de nieuwe smartphone. De aankondiging staat voor binnenkort gepland, zo wordt duidelijk uit de nieuwe informatie.

Fairphone 6 specs bekend

De specificaties van de aankomende Fairphone 6 zijn bekend. Het toestel kwam eerder al in het nieuws voorbij. Dankzij het Duitse Winfuture komen we nu nog meer te weten. Het milieubewuste toestel zal de huidige Fairphone 5 opvolgen en ook bij dit model zal milieuvriendelijkheid hoog in het vaandel staan.

Naar verluidt wordt de nieuwe Fairphone 6 aangekondigd op 25 juni, volgende week dus. De nieuwe telefoon krijgt een 6,31 inch P-OLED scherm met een dynamische verversingssnelheid van 1-120Hz. Met deze grootte is het scherm wat kleiner dan bij het huidige toestel van de Nederlandse fabrikant. De resolutie komt uit op 2484 x 1116 pixels en een pixeldichtheid van 432ppi. Voor het scherm biedt de fabrikant Corning Gorilla Glass 7i bescherming.

Onder de motorkap is de Fairphone 6 uitgerust met een Snapdragon 7s Gen 3 chipset van Qualcomm. Het werkgeheugen komt uit op 8GB, de opslagruimte op 256GB. Het geheugen kun je met maximaal 2TB uitbreiden middels een geheugenkaart. De batterij is iets in capaciteit gegroeid, en komt uit op 4415 mAh met 33W PD opladen.

Er is een 50 megapixel hoofdcamera met een maximaal diafragma van f/1.56, waardoor het veel licht doorlaat. Er is een 13 megapixel groothoeklens en een 32 megapixel front-camera. Fairphone zou ‘de 6’ uit willen brengen voor een bedrag van 549 euro.