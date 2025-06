Fairphone 6 te zien in foto’s: eerste specs bekend

Fairphone zal binnenkort met de zesde generatie van haar smartphone komen. Een betrouwbare bron heeft nu beelden gedeeld van de Fairphone 6; een nieuw toestel met duurzaamheid hoog in het vaandel.

Fairphone 6 is uitgelekt

We zien een nieuwe telefoon van Fairphone langskomen in het geruchtencircuit. Het is de Fairphone 6. Naar verluidt zou de nieuwe telefoon op 25 juni aangekondigd worden, al is deze datum nog niet door de fabrikant bevestigd. Het nieuwe model zal de in 2023 uitgebrachte Fairphone 5 opvolgen.

In plaats van een afgerond frame, krijgt de nieuwe Fairphone 6 een plat scherm. We zien het toestel in het zwart, waarbij aan de zijkant een felgele knop te zien is. In het scherm is een opening te vinden voor de selfie-camera. Een foto van de achterkant ontbreekt helaas nog; maar we verwachten weer een reeks verwisselbare accessoires en natuurlijk een toestel dat goed te repareren is.

Volgens de bron komt de Fairphone 6 met 256GB aan opslagruimte en 8GB werkgeheugen. De prijs zou uitkomen op 549 euro. Zwart, wit en groen moeten de kleuren worden waarin de smartphone beschikbaar komt.