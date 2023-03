In 2012 verscheen de Huawei Ascend P1, één van de eerste modellen uit de Ascend-serie. Het Android-toestel verscheen met Android 4.0 en bespreken we deze week in ‘De vergeten smartphone’.

Huawei Ascend P1

De Huawei Ascend P1 was een smartphone die in 2012 werd uitgebracht en op de markt werd gebracht als een betaalbaar alternatief voor high-end smartphones van die tijd. Ondanks het feit dat het niet beschikte over de beste specificaties op de markt, bood het wel een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

Het ontwerp van de Huawei Ascend P1 was slank en stijlvol met afgeronde randen en een dun profiel van slechts 7,7 mm dik. De telefoon woog slechts 110 gram, waar toestellen nu al snel richting of zelfs over de 200 gram gaan. Wat mij persoonlijk gelijk opvalt, is dat de achterkant van de telefoon heel erg doet denken aan de Samsung Galaxy S2, met de kin onderaan. Dat was dan ook gelijk een belangrijke concurrent voor de Chinezen. De Galaxy S II verscheen een jaar eerder dan de Huawei, dus Samsung was al druk bezig met de Galaxy S3.

Het apparaat was uitgerust met een 4,3-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 960 x 540 pixels. Ondanks dat dit niet de hoogste resolutie was, werd het scherm geroemd door de levendige kleuren, het hoge contrast en de goede kijkhoeken. Op zonnige dagen was het scherm ook goed af te lezen. De behuizing bestond voornamelijk uit plastic.

EMUI

De Huawei Ascend P1 werd aangedreven door een TI OMAP dual-core 1,5 GHz-processor en1 GB RAM. Voor het opslaan van je bestanden was de Ascend uitgerust met 4GB opslagruimte, wat je uit kon breiden met een geheugenkaart. Het apparaat was voorzien met Android 4.0 Ice Cream Sandwich, met een aangepaste interface van Huawei genaamd Emotion UI, wat later doorging onder de naam EMUI.

Achterop bood de smartphone een 8-megapixel camera en een 1,3 megapixel camera aan de voorkant. Aan boord was het toestel uitgerust met Bluetooth 3.0, GPS, WiFi en ondersteuning tot het 3G-netwerk. Ook kon je dankzij de aanwezigheid van een 3,5 millimeter poort een eigen headset aansluiten. Er was een 1670 mAh batterij aanwezig die niet verwisselbaar was.

Positief

De telefoon werd grotendeels positief ontvangen, al gold dat niet voor de accuduur van het toestel. Het scherm, dat voorzien was van speciale technieken zoals PenTile-Matrix (de opbouw van pixels) werd geroemd. In Nederland verscheen de Huawei Ascend P1 voor een bedrag rond de 400 euro. Daarmee was hij wel duidelijk goedkoper dan de Galaxy S2. Die ging namelijk over de toonbank voor 699 euro. De Ascend P1 werd gezien als de eerste echte aanwezigheid van Huawei in ons land.



Huawei Ascend P1 samengevat in 3 punten: