Google maakt plannen bekend voor opening fysieke Google Store

Google gaat een fysieke winkel openen, de Google Store. Het bedrijf deelt haar plannen, waaruit duidelijk wordt dat deze zomer de eerste vestiging geopend moet worden van de winkel. Eerder kwamen verschillende andere fabrikanten al met eigen winkels.

Fysieke Google Store

Google komt met een fysieke winkel. Het bedrijf volgt daarmee de keuze van verschillende andere fabrikanten. Denk aan Apple met haar eigen winkel. Ook fabrikanten als Samsung, Huawei en Xiaomi hebben eigen winkels en nu kiest ook Google ervoor een fysieke winkel te openen.

In de Google Store kun je een uitgebreid aanbod van producten van Google vinden en ook deze aanschaffen. Het gaat om Pixel-toestellen, Nest- en Fitbit-producten en Pixelbooks. Online bestellingen kunnen ook opgehaald worden in de winkel. In de winkel kun je ook terecht voor workshops en ook voor het oplossen van problemen en reparaties.

De eerste winkel van Google wordt geopend in New York in de wijk Chelsea. Er is niets bekend over een eventuele komst van een Google Store naar Europa.