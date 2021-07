Google Pixel 6 en 6 Pro specs volledig uitgelekt: 5 jaar Android-updates

Er is nieuws over de nieuwe Google Pixel 6 en de Pixel 6 Pro. De volledige specificaties van de twee devices zijn naar buiten gebracht. We komen onder andere te weten dat het toestel een lange tijd kan rekenen op updates.

Pixel 6 (Pro): dit zijn de specificaties

Al eerder hebben we de Pixel 6-devices van Google langs zien komen. Nu is dat ook het geval, want in het geruchtencircuit zijn de volledige specificaties van de twee modellen volledig uitgelekt. Hierdoor krijgen we een nog beter beeld van de nieuwe Pixel 6-toestellen. Duidelijk is in ieder geval dat Google op het gebied van software-updates uit gaat pakken. Standaard worden de toestellen al geleverd met Android 12. Volgens de bron zal Google voor tenminste een periode van 5 jaar software-updates uitrollen.

Een andere grote stap die Google heeft gezet, komt op het gebied van accu’s. De batterijen in de Pixel 6-modellen zullen aanzienlijk groter zijn dan bij voorgaande modellen. Bij de Pixel 6 moet de accucapaciteit uitkomen op 4614 mAh, terwijl dit bij de 6 Pro uitkomt op 5000 mAh.

Pixel 6

Bij de Pixel 6 zien we een 6,4 inch AMOLED-scherm en 8GB aan werkgeheugen. Achterop krijgt het toestel twee camera’s; een 50 megapixel hoofdlens en een 12 megapixel groothoeklens. Het toestel komt beschikbaar in de configuraties met 128GB en 256GB aan opslagruimte. Net als bij de Pro zal ook de Pixel 6 beschikken over een eigen chipset van Google zelf. Daarover zijn nog geen details bekend.

Pixel 6 Pro

De Google Pixel 6 Pro komt met een 6,71 inch P-OLED scherm, vermoedelijk uit de fabriek van LG. Er zijn drie camera’s aan de achterkant; een 50MP hoofdlens, 12MP groothoek en een 48MP telefoto. Het werkgeheugen komt uit op 12GB; bij de Pixel 6 Pro kun je kiezen uit de geheugenvarianten 128GB, 256GB en 512GB.

Wanneer er meer bekend is over de nieuwe Pixel 6-serie, houden we je natuurlijk op de hoogte.