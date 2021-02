Google Pixel 5a verschenen in uitgebreide renders

We zien een nieuwe smartphone van Google terug in uitgebrachte renders. Het gaat om de Pixel 5a die wel erg veel weg heeft van de Pixel 4a. Wat kunnen we verwachten bij het toestel?

Pixel 5a renders

Google zal op termijn een nieuwe smartphone aankondigen in de a-reeks. Na de Pixel 4a is het binnenkort tijd voor de Pixel 5a. Renders van het nieuwe toestel zijn door leaker OnLeaks naar buiten gebracht. De beelden zijn gemaakt op basis van de tot nu toe bekende informatie. Wat opvalt is dat er wel heel erg veel gelijkenissen zijn met de Pixel 4a en Pixel 4a 5G, dus de verschillen zijn ver te zoeken.

Veel details zijn nog onbekend van de nieuwe smartphone. Wel is duidelijk dat het toestel de afmetingen 156,2 x 73,2 x 8,8 millimeter krijgt. Hiermee komt het formaat bijna vrijwel gelijk overeen als bij de Pixel 4a 5G. Dat toestel kreeg een 6,2 inch OLED-scherm mee, samen met een Snapdragon 765, de bekende 12.2 megapixel camera en een 3885 mAh accu. Verder zal de vingerafdrukscanner aan de achterkant zitten en is er ruimte voor een 3,5 mm headset en zijn er stereo-speakers.

De specificaties van de Pixel 5a zijn nog niet bekend. Hopelijk wordt de Pixel 5a beter ontvangen dan de 5 zelf, welke toch een teleurstelling was. Voor een high-end prijs kreeg je een toestel met niet eens de meest krachtige hardware.