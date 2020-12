Google Pixel 5 bezoekt JerryRigEverything: de duurzaamheidstest

De Pixel 5 is Google’s nieuwste smartphone uit het wat hogere segment. Zack van JerryRigEverything is met dit toestel in de weer geweest en heeft hem onderworpen aan een duurzaamheidstest. Hoe is het daarmee gesteld?

Pixel 5 duurzaamheidstest

De Google Pixel 5 is officieel hier niet te koop. Hiervoor moet je gebruik maken van bijvoorbeeld de Duitse winkelketens; in Duitsland wordt de smartphone namelijk wel verkocht. JerryRigEverything heeft een exemplaar bemachtigd om hem te onderwerpen aan een duurzaamheidstest. Google promoot het toestel als dat het uit metaal vervaardigd is, maar is dat wel zo?



In de video komt naar voren dat het toestel in de hand niet voelt alsof het van metaal gemaakt is, los van de power-button. De behuizing bestaat uit verschillende lagen plastic die het metaal ‘verbergen’. Google spreekt hier over een ‘biohars’ behuizing, wat waarschijnlijk een luxe naam is voor de samenstelling die Google heeft gekozen. Verder zijn ook de andere aspecten te zien zoals de robuustheid van het scherm, het toestel en de buigtest.