‘Google kondigt op 11 juni de Pixel 5a aan’

Google lijkt nog dit kwartaal een nieuwe smartphone aan te kondigen. De fabrikant zou volgens de nieuwste berichten in juni met de nieuwe Pixel 5a komen.

Pixel 5a komt eraan

De Pixel 5-serie wordt verder uitgebreid. Het nieuwe familielid krijgt de naam Pixel 5a. Eerder werd al duidelijk dat Google werkt aan de Pixel 5a. In renders die eind februari verschenen, zagen we een smartphone die wel heel veel weg heeft van de Pixel 4a. Volgens informatie van Jon Prosser wordt de nieuwe telefoon van Google op 11 juni aangekondigd. Prosser deelt wel vaker nieuwe informatie rondom smartphones.

In een eerdere tweet deelde Prosser al het bericht dat we nieuwe Pixel Buds kunnen verwachten. Daarvan zou de aankondiging midden april gepland staan. In de komende maanden zullen we naar verwachting alles te horen krijgen over de nieuwe producten van Google. Dan is het ook nog maar de vraag of we het toestel in Nederland kunnen verwachten. De Pixels worden alleen via grijze import verkocht in ons land.