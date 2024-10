Google Pixel 9a in renders: krijgt hele andere cameramodule

Een nieuwe reeks renders is online verschenen. Deze keer is het de beurt aan de Google Pixel 9a. De smartphone in kwestie zal een heel ander ontwerp krijgen dan wat we van Google gewend zijn, zo wordt bekend na het zien van de beelden.

Google Pixel 9a renders

Google heeft eerder al vier nieuwe toestellen gepresenteerd in de Google Pixel 9-serie. Daar zal nog een vijfde toestel aan toegevoegd worden. De telefoonfabrikant werkt achter de schermen aan de Google Pixel 9a. Dit toestel zal ‘het goedkoopste’ zijn in de serie.

Wat opvalt aan het zien van de renders, die gemaakt zijn door leaker OnLeaks, is dat er gekozen wordt voor een heel andere cameramodule. Waar deze bij de andere modellen een ovale balk heeft, zit de cameramodule bij de Pixel 9a plat in de hoek van de behuizing. De smartphone krijgt naar het schijnt twee camera’s mee.

Afmetingen en dergelijke worden nog niet gedeeld. We verwachten de Tensor G4 processor, minimaal 128GB opslagruimte en mogelijk een 6,1 inch display. We vermoeden dat Google de telefoon pas ergens volgend jaar presenteert. De Google Pixel 8a werd in mei gepresenteerd.