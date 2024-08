‘Google Pixel 9a verschenen op foto’s’

De eerste beelden van de vermoedelijke Google Pixel 9a zijn uitgelekt. De fabrikant kwam onlangs al met de Pixel 9-serie en de Pixel 9a zal daar ook onderdeel van uit gaan maken. Op het internet zien we een beetje welke richting Google op wil qua ontwerp van het nieuwe toestel.

Pixel 9a in foto’s

De Google Pixel 9-serie is goed en wel aangekondigd; de fabrikant komt nu opnieuw in het nieuws met een nieuwe smartphone. Ook deze keer kunnen we weer een a-model verwachten. Doorgaans worden deze modellen in het voorjaar uitgebracht. Als opvolger voor de Pixel 8a, kunnen we waarschijnlijk volgend jaar de Pixel 9a verwachten. De beelden die nu zijn verschenen, zouden afkomstig zijn van een besloten Facebook-groep die blijkbaar toch niet zo besloten is.

Volgens de foto’s is de behuizing van de Pixel 9a voorzien van glas, met een metalen frame. De smartphone krijgt een dual-camera; vermoedelijk net als voorgaande modellen een hoofdlens en een groothoeklens. Specificaties over de nieuwe Pixel 9a zijn nog niet bekend. Alles over de nieuwe Pixel 9-modellen lees je in dit artikel. Deze kun je vanaf nu bestellen, ook met mooie kortingen.