Pixel Camera 9.6 brengt grootse nieuwe functies

Pixel-toestellen krijgen met de nieuwe update voor de Pixel Camera-app nieuwe functies aangeboden. We zien de nodige nieuwe functies in Pixel Camera 9.6.

Pixel Camera 9.6

Nieuwe functies komen eraan voor de camera op je Pixel-smartphone. De update maakt deel uit van de Oktober Feature Drop, welke weer deel uitmaakt van de Android 15 update voor de smartphones.

Nieuw is de onderwatermodus. Hiermee moet het dus mogelijk worden om onderwater nog betere foto’s te maken. Overigens niet alleen foto’s, maar ook betere video’s. Deze functie is er speciaal voor de Pixel 9-serie, waaronder de Pixel 9 Pro die we eerder uitgebreid hebben besproken in de Pixel 9 Pro review. De modus moet zorgen voor realistische, echte kleuren, waarbij aanbevolen wordt om een waterdichte behuizing te gebruiken.

Pixel Camera 9.6 brengt nog meer nieuws. Pixel 9-modellen kunnen vanaf nu een verticale panoramafoto maken, in plaats van alleen maar een horizontale foto. Verder is er een nieuwe astrofotografie-functie, die het maken van astrofoto’s beter maakt. De optie komt beschikbaar nadat je bent overgeschakeld naar de Nachtzicht functie.

De update wordt vanaf nu uitgerold via de Google Play Store.