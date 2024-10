‘Pixel 9a krijgt minder megapixels in hoofdcamera’

Er is nieuws opgedoken over de Google Pixel 9a. De nieuwe smartphone van het merk komt in het nieuws met de camera. Er zijn namelijk enkele details opgedoken over het nieuwe toestel.

Camera van de Pixel 9a

Waar de Pixel 7a en de Pixel 8a geleverd werden met een 64 megapixel hoofdcamera, zal dat bij de Pixel 9a een ander geval zijn, zo lijkt het. De telefoon zal een hoofdcamera krijgen waarbij het aantal megapixel van de hoofdcamera wordt teruggeschroefd naar 48 megapixel. Voor welke camerasensor gekozen wordt is nog niet bekend.

De Google Pixel 9a kan ook een 13 megapixel front-camera verwachten. De software zal ook de Add Me-functie bieden. Met deze optie kun je een foto van een groep maken, waarna je de telefoon overgeeft aan iemand anders en vervolgens eenzelfde foto wordt gemaakt, waar je zelf aan toegevoegd wordt middels AI. Volgens de nieuwste gegevens krijgt het toestel de afmetingen 154,7 x 73,2 x 8,9 millimeter. Berichten die rondgaan spreken over een introductie van de Pixel 9a in maart.