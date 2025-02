Google Pixel 9a: alle persfoto’s en specificaties uitgelekt

Een nieuwe budget Pixel-telefoon is onderweg. De nieuwe Google Pixel 9a zou een prijs moeten krijgen van 499 euro. Dankzij een betrouwbare bron komen we nu alle details te weten en zien we de nodige foto’s van het toestel.

Google Pixel 9a: van alle kanten

De collega’s van het Duitse Winfuture hebben een blik met informatie over de nieuwe Pixel 9a opengetrokken. Dankzij deze nieuwe informatie zien we de smartphone van alle kanten. Dit samen met de nodige specificaties die over het toestel naar buiten komen. Opvallend detail is de prijs. De nieuwe Google Pixel 9a zou voor een bedrag van 499 euro over de toonbank gaan. Dat zou vijftig euro minder zijn dan bij de release van de Pixel 8a. Die telefoon kwam op de markt voor 549 euro.

Google wil de Pixel 9a voorzien van een 6,3 inch OLED-scherm, welke een resolutie heeft van 2424 x 1080 pixels en een maximale verversingssnelheid van 120Hz. Hierbij zou gebruik gemaakt worden van Corning Gorilla Glass 3. De Tensor G4 chipset, die we ook in andere Pixel 9-modellen zien, vinden we ook in dit toestel terug. Dit samen met 8GB aan werkgeheugen. Voor de interne opslagruimte heb je de keuze uit 128GB of maximaal 256GB. Ook de beveiligingschip Titan M2 is in de Pixel 9a geplaatst.

Er is een dual-camera, welke in de behuizing ligt. Deze bestaat uit een hoofdcamera van 48 megapixel. De tweede lens is een groothoeklens van 13 megapixel. De hoofdcamera is de enige camera van het toestel met optische beeldstabilisatie. De front-camera is een 13 megapixel lens waarmee je ook in 1080p-kwaliteit kunt filmen. Verder is de Pixel 9a uitgerust met een 5100 mAh batterij. Dit is een stuk groter dan de 4492 mAh batterij van de 8a. De batterij kan ook draadloos opgeladen worden.

De smartphone heeft Bluetooth aan boord, net als natuurlijk 5G, NFC en WiFi 6e. De behuizing bestaat uit glas en metaal, het frame is van aluminium. Google brengt de Pixel 9a uit in de kleuren zwart, wit/beige (porcelain), roze en paars. In Duitsland krijgt de telefoon een prijs van 499 euro, terwijl de 256GB-versie 599 euro gaat kosten. Natuurlijk draait de telefoon direct op Android 15 en krijg je zeven jaar Android OS- en beveiligingsupdates.