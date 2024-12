Google kondigt grote Pixel Feature Drop update aan van december

Een lange lijst met nieuwe functies en mogelijkheden. Dat is het gevolg van de nieuwe Pixel Feature Drop update van december. De nieuwe update brengt een hoop nieuwe functies naar de Pixel-devices. Wat brengt de update dit kwartaal?

Pixel Feature Drop van december

Google heeft voor de Pixel-toestellen een nieuwe update aangekondigd; het is de Pixel Feature Drop van december. Ieder kwartaal verschijnt er een Pixel Feature Drop update vol nieuwe functies en mogelijkheden. Dat is dus deze maand niet anders. De nieuwe functies lichten we in dit artikel uit.

Pixel 9-serie

De Pixel 9-serie krijgt enkele exclusieve functies. Zo wordt de Recorder-app uitgebreid met een nieuwe schakelaar genaamd ‘Duidelijke stem’, waarmee achtergrondgeluiden tijdens opnames worden verminderd. Daarnaast introduceert Google contextuele antwoorden in Call Screen, mogelijk gemaakt door Gemini Nano. Bijvoorbeeld, als een bezorger vraagt waar een pakket kan worden achtergelaten, stelt Call Screen opties als “In de lobby” of “Niet buiten” voor.

Met de ingebouwde Instagram-camera kunnen gebruikers nu Ultra HDR-foto’s maken, terwijl Pixel Screenshots is vernieuwd met integraties zoals Gboard en Circle to Search. Voor de creatieveling onder ons biedt de Pixel Studio een nieuwe mogelijkheid: stickers die je daar maakt, zijn nu beschikbaar in Gboard. Voorlopig werkt deze functie wel alleen als je de Engelse taal gebruikt.



Nieuwe functies voor de Pixel Fold en Pixel Tablet

De Pixel Fold en Pixel 9 Pro Fold krijgen een update voor de camera-app, waarmee portretmodus een dubbel scherm ondersteunt. Dit geeft zowel de fotograaf als het onderwerp een live voorbeeld van de opname. Voor de originele Pixel Fold voegt Google de Made You Look-functie toe, inclusief een nieuw “Joy”-personage.

De Pixel Tablet krijgt lockscreen-widgets en toegang tot Google’s VPN-service, wat de veelzijdigheid van dit apparaat verder vergroot.

Updates voor Pixel 6 en hoger

Een aantal functies wordt breder uitgerold naar de Pixel 6 en nieuwer. Zo biedt de eenvoudige weergave een grotere lettergrootte en verbeterde aanraakgevoeligheid, wat navigatie vergemakkelijkt. Live transcripties van automatisch gescreende oproepen zijn nu beschikbaar, waarbij gebruikers op elk moment kunnen reageren of gesprekken kunnen weigeren.

De Now Playing-geschiedenis toont voortaan albumhoezen en gebruikt Google Search om moeilijk herkenbare nummers te identificeren. Dit wordt mogelijk via de nieuwe instelling “Enhance Now Playing”.

Innovaties met Gemini en veiligheid

Gemini breidt zijn functionaliteiten uit met nieuwe extensies voor Berichten, Telefoon en Spotify, terwijl meer talen worden ondersteund in Gemini Live. Voor geavanceerde abonnees is er de introductie van de functie Opgeslagen info, en binnenkort wordt het mogelijk om smart home-apparaten te bedienen via Gemini.

Op het gebied van veiligheid introduceert Google een bètaversie van Identiteitscontrole. Dit vereist gezichts- of vingerafdrukverificatie voor toegang tot gevoelige instellingen of wachtwoorden op niet-vertrouwde locaties.

Extra toevoegingen

Een nieuwe functie, Expressive Captions, verbetert de bestaande Live Captions door emoties zoals zuchten en juichen te tonen. Daarnaast maakt Quick Share het delen van bestanden eenvoudiger via QR-codes.

De update wordt uitgerold naar de Pixel-modellen. Het kan even duren totdat alle gebruikers de nieuwe update binnen zien komen.

