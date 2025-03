Google Pixel 10 (en Pro) renders online: meer camera’s en bekend ontwerp

De Google Pixel 10 verwachten we later dit jaar. De nieuwe smartphone, die de huidige Pixel 9 zal opvolgen, verschijnt nu in renders online. Welke veranderingen heeft Google bedacht voor het toestel?

Google Pixel 10 in renders

Online zijn renders verschenen van de nieuwe Google Pixel 10-serie. De smartphone zal de huidige modellen van de vierdelige Pixel 9-serie opvolgen. Als we kijken naar de beelden, dan valt op dat het ontwerp grotendeels overeenkomt met dat van het huidige Pixel 9 toestel. De smartphone krijgt een vrij ronde behuizing met een wat uitstekende cameramodule. Hierin zitten niet langer meer twee, maar drie camera’s, zo blijkt uit de foto’s. Bij de Pixel 9 Pro zagen we al wel drie cameralenzen, en we verwachten dus ook voor het ‘standaard’ model een extra lens. Gesproken wordt over een standaardlens, een groothoeklens en een periscooplens; mogelijk met telelens.

Verder zal de smartphone een 6,3 inch scherm krijgen. Het formaat moet overeenkomen met dat van de Pixel 9. De nieuwe telefoon zal de afmetingen 152,8 x 72,0 x 8,6 millimeter krijgen. Hiermee wordt het toestel 0,1 millimeter dikker dan zijn voorganger. De Google Pixel 10 zal aan de rechterkant wederom voorzien zijn van de volumetoets en de power-button.

Pixel 10 Pro en Pro XL

Twee andere modellen zullen ook een opvolger krijgen; de Pixel 10 Pro en Pixel 10 Pro XL komen namelijk ook voorbij in het geruchtencircuit. De smartphones zijn te zien op renders van dezelfde bron. De Google Pixel 10 Pro zal hetzelfde formaat krijgen als het standaard model. Verder zien we bij dat toestel de temperatuursensor, naast de camera. We verwachten ook de Tensor G5 chipset in de drie nieuwe modellen.

Pixel 10 Pro XL

De Pixel 10 Pro XL zal de opvolger zijn van de Pixel 9 Pro XL. Ook dit toestel krijgt een bekend ontwerp met de bekende cameramodule. De smartphone zal de afmetingen 162,7 x 76,6 x 8,5 millimeter krijgen. Hij zal hierbij 0,1 millimeter korter zijn dan het huidige model.

Wanneer de Google Pixel 10-serie aangekondigd wordt, is nog niet bekend. We verwachten eerst deze maand de presentatie van de Pixel 9a. De Pixel 9-serie zelf werd in augustus aangekondigd.

Google Pixel 9 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 689,00 euro