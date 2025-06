Update voor KNMI app brengt widgets

Een veelgevraagde functie door gebruikers van de KNMI app, widgets. In de Google Play Store staat een update klaar voor de app van het KNMI, waarbij widgets worden toegevoegd. Er is keuze uit drie verschillende widgets.

KNMI app krijgt widgets

Een nieuwe update kan gedownload worden voor de KNMI app. In de Google Play Store zien we de nieuwe versie van de applicatie, waarbij een belangrijke verbetering is doorgevoerd. Gebruikers kunnen vanaf nu widgets van de KNMI app plaatsen op hun homescreen. In totaal kun je kiezen uit drie verschillende widgets.

De widgets hebben een grootte van 2×2, 4×2 en 4×4. De kleinste widget brengt een overzicht van het huidige weer van een opgeslagen plaats. De tweede widget doet dit voor de komende uren. De grootste widget geeft dze informatie niet alleen voor de komende uren, maar ook voor de komende dagen. Bij die widget wordt ook de hoeveelheid millimeters neerslag getoond.

De update wordt vanaf nu uitgerold via de Google Play Store. Ben je benieuwd wat de beste weer-app is van Nederland? DroidApp heeft vorig jaar voor de elfde keer uitgebreid onderzoek gedaan naar de meest accurate weer-app. De ervaringen lees je in de weer-app test.