Google Discover gaat suggesties uit je apps tonen

Een nieuwe aanwijzing is gevonden voor de functionaliteit van Google Discover. Op het gepersonaliseerde startscherm kun je binnenkort ook content uit je eigen apps laten weergeven.

Content uit apps in Discover

Google Discover is een handige toevoeging op Android-toestellen. Je krijgt er namelijk nieuws voorgeschoteld wat vaak past bij je interesses of voorkeuren. De mogelijkheden zullen binnenkort verder uitgebreid worden, zo blijkt uit een bericht van Google_nws. De bron meldt dat je binnenkort suggesties kunt krijgen uit geïnstalleerde apps.

Uit screenshots komt naar voren dat Google werkt aan een nieuwe optie voor je Discover. Je kunt namelijk content uit apps krijgen. Dit aanbevelingsvak verschijnt alleen in de feed die toegankelijk is door naar links te vegen op het startscherm. Het toont aanbevolen inhoud van de streamingdiensten die op het apparaat zijn geïnstalleerd. Voorlopig zijn voornamelijk Amerikaanse services beschikbaar en de lijst met ondersteunde apps zal in de toekomst worden uitgebreid, momenteel zijn dat er 22.

Het lijkt erop dat de functionaliteit als eerst voor tablets beschikbaar komt.