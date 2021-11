Spotify test nieuwe videofeed á la TikTok in Discover-feed

Spotify is een heel fijne muziekdienst vol mogelijkheden. De muziekdienst experimenteert nu met een functie die mogelijk binnenkort uitgerold wordt naar de gebruikers. Het is de Discover-functie, welke geïnspireerd lijkt te zijn op TikTok.

Spotify doet een TikTok’je

TikTok is wereldberoemd; je kunt er je video’s delen, en daaraan muziek toevoegen. Het is een imperium vol verticaal gefilmde video’s. Spotify is duidelijk geïnspireerd op het videoplatform en experimenteert nu met een nieuwe Discover-functie. Hierin vind je een feed van verticale filmpjes, uiteraard gebaseerd op de muziek.

De functie is nu opgedoken in een testversie voor iOS. Het maakt deel uit van een nieuwe optie in de navigatiebalk die dus Discover wordt genoemd. De functie lijkt op Canvas, waarbij artiesten hun statische albumhoezen kunnen vervangen door korte video’s. De video’s in Discover lijken hierop, alleen zijn deze bijgesneden tot verticaal formaat. Door verticaal te vegen navigeer je door de verschillende clips.

Not only that, @Spotify Discover is basically a pared down version of a TikTok-style feed of vertical music videos (likely using their canvas format) that you can like or skip.#NewSpotify pic.twitter.com/hpOEZ8v9bl — Messina.eth (@chrismessina) November 24, 2021

Volgens TechCrunch, dat navraag heeft gedaan bij Spotify, is nog niet besloten of de functie definitief uitgerold gaat worden. Voor nu wordt alleen getest om te kijken of het concept enige waarde heeft. Als het een succes is, kan het naar iedereen uitgerold worden op termijn.