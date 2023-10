‘Google Discover onderweg naar desktop’

Google heeft een handige tool in de eigen app; Google Discover. Gepersonaliseerd nieuws vind je hier terug. Je kunt het op Android en iOS gebruiken. Het lijkt ook naar de desktop te komen.

Google Discover voor desktop

Google lijkt begonnen te zijn met een test die Google Discover naar de desktop brengt. Met Google Discover krijg je een overzicht voorgeschoteld met nieuws dat op jouw interesses is afgestemd. Ben je bijvoorbeeld vaak op zoek naar Toyota, dan popt nieuws over Toyota vaker op in dit scherm.

Volgens de berichten wordt er dus nu getest met Google Discover voor de desktop. Gebruikers krijgen niet de mogelijkheid om dit uit te schakelen of aan te passen. Google heeft bevestigd dat het bezig is met het uitvoeren van testen, maar dat voor nu het voorlopig beperkt blijft tot India.