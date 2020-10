Google Assistent laat je nu nummers vinden door deze te neuriën

Geen Dokter Pop meer, maar gewoon de Google Assistent kan je helpen bij het vinden van een nummer die je je nog maar vaag kunt herinneren. De functie werkt ook in Nederland.

Google Assistent: muziek vinden

Je hebt een nummer in je hoofd, maar wat zong de artiest nou, en hoe ging hij nou precies? Was je te laat voor Shazam of kan ook Shazam er niets mee, dan kan de Google Assistent je nu helpen dankzij een nieuwe feature.

De Google Assistent is vanaf nu uitgebreid met een mogelijkheid om muziek te herkennen aan de hand van geneurie. Je hoeft dus niet je beste zangstem op te zetten of een stuk van het originele nummer laten horen, maar door te neuriën kan Google de track herkennen. De manier van herkenning werkt zonder te kijken naar de instrumenten of de manier van zingen, of de tekst van een liedje.

Na het neuriën wordt gekeken in de gigantische database, of deze overeen kan komen met de resultaten. Vervolgens krijg je drie mogelijke overeenkomsten te zien, en natuurlijk hebben we dit getest. We hebben dit getest met verschillende nummers van Anastacia, Keane, The Killers, Davina Michelle en Marco Borsato. Bij de eerste vier artiesten ging dit zonder problemen en kregen we inderdaad het juiste nummer te zien. Marco Borsato was voor de Assistent met het nummer “Rood” een stuk moeilijker.

Op Android-toestellen kun je de functie gebruiken door het commando ‘OK Google, welk nummer is dit’ uit te spreken. Vervolgens kun je beginnen met het neuriën van het nummer. Op iOS werkt de functionaliteit vooralsnog alleen in het Engels. Je kunt direct aan de slag met de nieuwe feature.