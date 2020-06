Xiaomi rolt grootse MIUI 12 update uit voor Mi 9 en Mi 9T Pro

Xiaomi kondigde kort geleden de nieuwste versie van haar skin aan. Deze versie kreeg de naam MIUI 12 mee, en zit vol verbeteringen. Vanaf nu wordt de update uitgerold voor de Mi 9 en Mi 9T Pro.

MIUI 12 voor Mi 9/Mi 9T Pro

Goed nieuws voor degenen met een Xiaomi Mi 9T of Xiaomi Mi 9T Pro die met smart op MIUI 12 zaten te wachten. Inmiddels is Xiaomi in ons land begonnen met het uitrollen van deze update voor de genoemde modellen. De update voor de Xiaomi-toestellen is een flinke update waarbij een reeks verbeteringen en nieuwste functies worden toegevoegd.

De MIUI 12 update brengt een hoop nieuwe functies die we eerder al samengevat hebben in het artikel over MIUI 12. Allereerst zijn er verbeteringen voor het Always On Display, is het lettertype verbeterd en zijn er de nieuwe live wallpapers. Daarbij heeft Xiaomi gewerkt aan verbeteringen voor het instellingenmenu en is systeeminformatie en accuverbruik uitgebreid met diagrammen en grafieken. Verder is in MIUI 12 het scherm met notificaties verbeterd, al kan deze bij notch-instellingen uitgeschakeld worden.

De update voor de Xiaomi Mi 9 en Xiaomi Mi 9T Pro kan vanaf nu verwacht worden. Als deze beschikbaar is voor je toestel krijg je hier een melding van.

