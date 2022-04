Xiaomi 12 Lite verschijnt op live foto’s

De nieuwste smartphone van Xiaomi is opgedoken in live foto’s. Het gaat om de Xiaomi 12 Lite, welke het instapmodel moet worden uit de 12-serie. De smartphone krijgt een strak design mee.

Xiaomi 12 Lite in live foto’s

Op het internet zijn live foto’s verschenen van de Xiaomi 12 Lite. In drie foto’s krijgen we de verschillende kanten van het toestel te zien. De behuizing van de nieuwe smartphone zal vervaardigd zijn uit plastic, waar de frames uit metaal zullen bestaan. Er wordt een 6,55 inch 120Hz OLED-scherm verwacht met een Full-HD+ resolutie. Ook wordt gesproken over dual-speakers en een infraroodsensor.

De cameramodule aan de achterzijde biedt drie lenzen; een 108 megapixel hoofdcamera, al kan die in sommige landen vervangen worden door een 64 megapixel sensor. We verwachten verder een 8MP groothoeklens en een 5MP macrolens. Uit een gelekte benchmark komt verder naar voren dat we mogelijk een Snapdragon 778G+ processor gaan zien, net als een 4500 mAh met 67W snelladen.