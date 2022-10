Vivo stopt na drie maanden alweer in Nederland: activiteiten op pauze

Voorlopig is het over en uit met de Chinese fabrikant Vivo in Nederland. De fabrikant begon eind juli met de komst naar Nederland, maar houdt het voorlopig voor gezien. Vivo zelf heeft het over een tijdelijke pauze.

Vivo drukt op pauzeknop

Sinds eind juli hebben we in Nederland de keuze uit een nieuw merk voor je smartphone. Verschillende toestellen van Vivo waren namelijk te koop in Nederland. Dit waren smartphones in verschillende prijsklassen, waaronder de Vivo X80 Pro die direct al in het dure segment werd uitgebracht. Daarnaast waren er in het middensegment enkele smartphones in de Y-serie. De prijzen zaten tussen de 219 euro en 1099 euro in. Tot zover het goede nieuws, zo wordt duidelijk uit berichtgeving aan de collega’s van Androidworld.

Zij melden dat ze van Vivo hebben vernomen dat het merk voorlopig de activiteiten staakt in Nederland. De reden zou liggen bij de economische onzekerheid. De fabrikant gaat naar eigen zeggen zich concentreren op de inspanningen en de risico’s van verdere uitbreiding minimaliseren. Vivo zegt dat het markttoetreding in Nederland voorlopig heeft gepauzeerd. Nederlandse klanten zullen voor after sales en garantiereparaties geholpen worden door Vivo Europe. Onbekend is (of en) wanneer Vivo weer officieel terugkeert in Nederland. Net als OnePlus en Oppo behoort ook Vivo tot moederbedrijf BKK. Voor de levering van smartphones werd in Nederland gebruik gemaakt van een distributeur.